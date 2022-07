Balena Festival all’Arena del Mare al Porto Antico dal 16 al 26 luglio. Il tema è “l’Amore”

Scaldati i motori, ingranata la prima il Balena Festival è sui blocchi di partenza pronto al via. Una line up ricca di nomi nazionali ed internazionali che punta ad una tanto eterogena quanto trasversale, un festival multicolore come lo è l’Amore, tema portante del Balena Festival. Tante band e solisti che si divideranno su due palchi uno nel Village e l’altro lato mare

Pinguini Tattici Nucleari , Cosmo , Ditonellapiaga , Noyz Narcos , Emma Nolde , Angelo Duro , Karma B , Franco126 , Eugenio In Via Di Gioia , Luché , Caparezza , Dani Faiv , Editori , Manuel Agnelli , Thurston Moore Group , Massimo Pericolo , Post Nebbia , Madman , Maurizio Carucci , Fantastic Negrito saranno gli headliner del Balena Festival a cui si aggiungono altrettanti artisti: Cara Calma , Lowtopic, Jack Out , Assurditè , Mavie , Brucherò nei pascoli , Jerry Sampi , Ada , Rodolfo Bignardi , Atlante , Miglio , Balto , Dejawood ,Ceri , Theo Rem , Jebel Canca , Noite , Venice , Dellacasa Maldive , Tommy Scerd , Coach Party , Gorka , ZT5 , Nuvolari , Barbato e Enula.

Un festival quello della Balena all’insegna dell’amore e tante tante degli abbracci mancati che porterà al suo interno testimonianza e collaborazioni a partire dalla Onlus OXFAM che il Balena appoggerà i progetti che Oxfam ha in oltre 90 Paesi, per portare acqua sicura nelle situazioni di emergenza. Il Festival accoglierà per tutte le giornate di programmazione i dialogatori che potranno spiegare, a chi lo desidera, i progetti in corso e come aiutare.

All’interno dell’area del festival sarà poi presente anche il banchetto di Greenpeace a sostegno di una politica atta a scelte e direzioni maggiormente ecosostenibili.

Grazie invece alla collaborazione con Insulti Luminosi il Balena Festival sarà letteralmente illuminato da scritte luminose led made “fatte a mano con scarsa voglia di vivere e pochissima intenzione di trovare un lavoro vero“.

Non potrà mancare l’area food&bevarage con i fritti di Fuoco Genova, la pasta fresca di Bstradi, gli spritz de Lo Speziale, il gin Engine, il whisky di Fireball e l’ottima birra della Tuborg.

In una delle più cornici emozionanti del Capoluogo ligure saranno l’amore come gli abbracci mancati degli ultimi anni il filo conduttore della terza edizione del Balena Festival.



“Un festival sull’amore, sai che novità!”

“È vero. Avremmo potuto affrontare un tema originale del tutto nuovo, innovativo, originale: case, libri, auto e pure fogli di giornale. Ma potrei anche non fare assolutamente niente. Non ci saremmo dovuto preoccupare di nulla se non dei concerti. Non dobbiamo dovuto spiegare chi siamo, che cosa facciamo, che cosa faremo. A volte la differenza è sottile ma importantissima: nel nostro caso, l’abbiamo trovata tra il fare e il non fare. Abbiamo deciso di fare. Nel nostro piccolo, con i nostri tempi, i nostri modi e le nostre capacità. Quest’anno vorremmo che il Balena Festival nascesse per la seconda volta, cambiasse vesti e abitudini e iniziasse un nuovo lunghissimo percorso .

In questi ultimi due anni, complici i momenti tragici dettati da guerre e pandemie, abbiamo capito una volta ancora che i concerti hanno un potenziale di pura gioia, fatta di condivisione e vicinanza, momenti quindi da nonre bensì da sfruttare in veri e propri veicoli comunicativi. Lo abbiamo immaginato tante volte, abbiamo proposto scenari diversi, visioni di uno stesso evento che raccontasse storie diverse. Stanchi della distanza e dei raccapriccia atti d’odio poco distanti da noi abbiamo deciso di uscire un urlo d’amore volendo celebrare l’aggregazione come via d’uscita da questa crisi umana dilagante. Da qui la volontà di dedicare il festival all’amore, dove la bellissima cornice dell”Arena del Mare possa diventare parte fondamentale dell’evento, trasformandosi in una piazza posata sullo scambio, il dialogo e l’“.



Il Balena Festival è una creatura Mojotic, Aluha Eventi, Pioggia Rossa Dischi, Greenfog, CANE.

