Fine settimana nel Beigua Geopark: trekking al tramonto sulla strada megalitica

I bimbi tornano nel neolitico con un laboratorio didattico. Trekking fotografico a caccia di tramonti. Visita all’abbazia cistercense di Tiglieto

Dopo il primo appuntamento della scorsa settimana sulle alture di Arenzano, il prossimo venerdì con le Guide del Parco si sposta ad Alpicella, sopra Varazze con un programma a tema preistorico.

Si parte con le attività del pomeriggio dell’8 luglio rivolte ai Beigua Junior Geoparker, che saranno impegnati in un laboratorio didattico e creativo per rivivere la quotidianità del Neolitico. Attività gratuita per bambini 5-11 anni, prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

In serata invece ci prepareremo per il trekking al tramonto, un’uscita per tutti per scoprire gli aspetti mistici legati alla Strada megalitica. Non dimenticate cena al sacco e frontalino o torcia per il rientro. Iniziativa gratuita, prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Sabato invece l’atteso ritorno del trekking fotografico con Marco Bertolini, Guida del Parco ed esperto fotografo, che da Pratorotondo ci accompagnerà sull’Alta Via dei Monti liguri a caccia di tramonti. L’escursione è adatta a tutti; munirsi di cena al sacco, torcia o frontalino e attrezzatura fotografica. Costo € 6,00 a persona, prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18.

Infine domenica 10 luglio visita guidata all’Abbazia cistercense di Tiglieto, immersa nella quiete della piana. Costo € 6,00 a persona, prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 18.

Tutte le iniziative sono a numero chiuso e le prenotazioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua – Coop. Dafne)

