Le fiamme hanno divorato l’intera costruzione ma senza coinvolgere nessuno

Hanno lavorato per diverse ore i Vigili del fuoco di Busalla per l’incendio di una cascina in via Costalovaia a Busalla.

Per la completa estinzione si è ricorso ad un escavatore per la rimozione dei resti per il minuto spegnimento.

