Abbandonano rifiuti ingombranti nel centro storico, scoperti e denunciati dalla Polizia locale

Pochi gli indizi a disposizione: le immagini delle telecamere mostravano due donne e un uomo, ma non si capiva da dove arrivassero. Avevano con loro un cagnolino maschio simile a un Jack Russel

In salita San Paolo, nella notte tra l’8 e il 9 giugno, erano comparsi in salita San Paolo, davanti al civico 4, un mobile smontato e due grossi sacchi neri pieni di rifiuti. La stessa cosa è avvenuta il 14 giugno.

Amiu, in entrambi i casi, aveva trovato i rifiuti ingombranti al primo passaggio. La responsabile ha visionato le telecamere dalle quali ha potuto evincere i pochi particolari trasferiti, poi, alla Polizia locale dell’Unità Territoriale Centro.

Le indagini degli agenti hanno portato in capo a qualche giorno a identificare e sanzionare i trasgressori. Quattro i verbali amministrativi per abbandono incontrollato di rifiuti ingombranti. Oltre a pagare le sanzioni, i responsabili dovranno anche pagare lo smaltimento già effettuato per togliere le masserizie dalla strada.

