Rider travolto da taxi e quarantenne caduto da monopattino, entrambi in codice rosso

L’incidente che ha coinvolto il ragazzo in bici è successo alle 12:15. Sarà il nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento a ricostruire e stabilire dinamica e responsabilità. La caduta del quarantenne in monopattino sarebbe autonoma, cioè senza il coinvolgimento di altri veicoli

Alcuni testimoni raccontano che il ragazzo avrebbe attraversato la parte alta di via XX per immettersi nella corsia delle bici che scorre, però, nell’opposta direzione. Proprio in quel momento l’auto pubblica ha svoltato dalla piazza verso la corsia discendente di via XX.

Sul posto la Polizia locale dell’Unità territoriale Centro, l’auto medica e l’ambulanza inviata dal 118 che ha trasportato il giovane al pronto soccorso dell’Ospedale Galliera.

L’altro incidente è avvenuto, invece, a Pegli, in Viale Villa Gavotti, dove un quarantenne ha perso il controllo del monopattino che stava conducendo ed è caduto, provocandosi un trauma cranico. Il 118 lo ha soccorso con l’auto medica e l’ambulanza e lo ha portato al San Martino. Non è in pericolo di vita.

