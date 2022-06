La giornata comincia con i cinghiali a passeggio in via Cadorna

Ungulati anche oggi in pieno centro città, alla ricerca di cibo. Sul posto la Polizia locale per evitare incidenti a motociclisti e automobilisti

Gli ungulati hanno scorrazzato per tutta la notte in diverse zone della città: dal Righi a Castelletto, da San Fruttuoso alla Valbisagno al levante cittadino. Un gruppo è arrivato di buon mattino in pieno centro città.

Il passaggio dei cinghiali mette a rischio la sicurezza della viabilità. Per questo le pattuglie di Polizia locale del centro sono all’opera per evitare incidenti.

