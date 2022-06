Pedone investito in via Soliman, in codice rosso al San Martino

18 Giugno 2022

18 Giugno 2022 Cronaca Il ventiseienne è stato travolto da una Fiat Seicento condotta da un cinquantatreenne. È successo all’altezza di Fincantieri Il giovane è stato soccorso dal 118 con auto medica e ambulanza e trasportato d’urgenza al San Martino in gravi condizioni. È intervenuta la Polizia locale del 6º distretto dell’Unità territoriale Ponente, quindi, alla luce della gravità dell’incidente, anche la squadra del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento per i rilievi e per ricostruire le cause e la dinamica del sinistro. Condividi: E-mail

Stampa



WhatsApp

Telegram

Tweet



Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati