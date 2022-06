Ladri di fumetti, 148 giornaletti e libri da collezione ritrovati dalla Polizia locale

Il nucleo Reati predatori del Reparto giudiziaria, su delega della Procura, ha individuato le copie che erano state per la maggior parte rubate presso la libreria “Feltrinelli”

Oggi, a seguito di perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica, il personale del Nucleo Reati Predatori ha rinvenuto e sequestrato 148 libri e fumetti da collezione, per un valore complessivo di 2mila euro circa, 112 dei quali sono risultati oggetto di furto presso la libreria “Feltrinelli”. Per i restanti sono in corso accertamenti.

I pezzi sequestrati sono stati trovati nella casa dell’indagato. Si tratta di una persona più volte fermata dallo stesso nucleo Reati predatori per furti e ricettazione e arrestato l’ultima volta il 14 gennaio scorso per furto aggravato alla Coin.

Il 26 maggio scorso, gli uomini dello stesso reparto lo hanno fermato per un controllo trovandolo in possesso di libri che erano stati rubati presso il negozio di libri. Pochi giorni più tardi il personale di Feltrinelli aveva chiamato la Polizia locale perché il soggetto stava di nuovo razziando libri e fumetti.

A seguito di accertamenti, gli uomini del nucleo Reati Predatori hanno scoperto che l’uomo aveva messo su un’attività online di vendita del materiale trafugato.

