Il Covid risale ancora. Più contagiati e ricoverati. Un morto

Si tratta di una tendenza nazionale legata forse a una maggiore contagiosità di una variante, ma, più verosimilmente, a un rallentamento delle misure precauzionali e a una diminuita sensibilità verso i rischi di contagio

Sono 876 i nuovi casi (465 a Genova e Provincia) messi in luce da 4.900 tamponi con un tasso di positività che sfiora il 18%. Rispetto a ieri i positivi sono 443 in più mentre i guariti sono solo 432.

In ospedale ci sono ora 154 persone, 7 i nuovi ricoverati. Cinque le persone in terapia intensiva e un decesso che porta il totale da inizio pandemia in Liguria a 5.345.

Aumenta di 403 il numero delle persone in isolamento domiciliare, che sono ora 6.002.

Mi piace: Mi piace Caricamento...