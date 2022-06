È successo questa mattina alle 8. La donna ha perso il controllo del mezzo ed è caduta mentre scendeva in direzione di via Cadorna

I soccorsi inviati dal 118 sono intervenuti tempestivamente e hanno trasportato la ferita al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in condizioni di media gravità. Nella caduta ha riportato un trauma cranico.

Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi e per stabilire le cause dell’incidente.

