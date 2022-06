In tribunale riaperti i conteggi per alcuni seggi: non corrispondono i dati di fonogrammi e verbali

La verifica della commissione per ora riguarda il conteggio dei voti per il sindaco. Si tratta di numeri limitati e non ci saranno ripercussioni sul risultato elettorale. Domani il riconteggio per i partiti e i candidati e, nel pomeriggio, per i municipi. I problemi sarebbero legati all’inesperienza di alcuni dei presidenti di seggio sostituiti all’ultimo per il forfait dato in zona Cesarini dal primo incaricato

Conti non precisi, con difformità tra i fonogrammi (quelli che sono stati usati per aggiornare il sito del Comune sui risultati elettorali) e i verbali per errori di trascrizione. Due o tre seggi sono stati già riaperti e riguardano l’elezione del sindaco. Ovvio che non sposteranno l’ago della bilancia: si tratta di numeri limitati e la forbice tra Marco Bucci e Ariel Dello Strologo è troppo ampia perché possano esserci differenze sostanziali.

Diversa è la cosa per i controlli che saranno effettuati domattina, sulle liste e le preferenze dei candidati. Una differenza anche di una manciata di voti potrebbe portare più su nella lista chi adesso sta sotto, tra i non eletti.

C’è poi la partita dei Municipi, che sarà analizzata domani pomeriggio. In questo caso il riconteggio potrebbe cambiare le carte in tavola soprattutto per le zone in bilico, con differenze numeriche estremamente limitate tra i due schieramenti. Per quanto riguarda il ponente la differenza tra il candidato presidente del centrodestra eletto, Guido Barbazza e il candidato del centrosinistra, Claudio Chiarotti, è di appena 135 voti. Nel ponente sarebbero almeno tre i seggi in cui si segnalano anomalie come, ad esempio, un numero di schede nulle ben sopra alla media.

Nel Medio Ponente, tra l’eletta Cristina Pozzi (centrodestra) e lo sfidante del centrosinistra, Stefano Bernini, ci sono 160 voti.

Non si parla di brogli, ma di mancanza di esperienza di alcuni presidenti e scrutatori “recuperati” al volo perché gli incaricati hanno dato forfait all’ultimo. Quelli reclutati in zona Cesarini non hanno frequentato il corso e non sanno come gestire alcune criticità. L’inesperienza avrebbe pesato sui conteggi che per questo in qualche caso sono stati riaperti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...