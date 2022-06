Via D’Annunzio chiusa per caduta di calcinacci. Riaperta alle 10

Sul posto, come ieri per il calcestruzzo caduto dalla sopraelevata, ci sono i Vigili del fuoco con l’autoscala [articolo aggiornato]

È presente anche la Polizia locale per la chiusura e per governare il traffico solitamente abbondante che imbocca la strada per raggiungere la rampa della sopraelevata ed evitare il giro da Carignano per raggiungere corso Quadrio. Facile prevedere pesanti ripercussioni per la viabilità.

Aggiornamento: la strada, chiusa alle 9:20, è stata riaperta alle 10.

