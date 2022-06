Raffica di incidenti gravi in serata e nella notte: quattro persone in codice rosso

Una donna di 82 anni travolta da un auto in via Daste, scontro auto.moto in via Saffi angolo via Fiodor ferito un cinquantenne. In via Giordano Bruno motociclo va a sbattere contro auto in sosta: centauro e passeggera gravi

Serata e notte di fuoco sulle strade genovesi. Il primo incidente è avvenuto alle 20:00 in via Daste, all’altezza del civico 2, dove un’anziana è stata investita da un’auto e trasportata in codice rosso, il più grave, al San Martino.

Dieci minuti più tardi, in corso Saffi, angolo via Fiodor, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. Gravemente ferito il conducente del motociclo, un uomo di cinquant’anni. Soccorso in codice giallo, di media gravità, una volta giunto al pronto soccorso del Galliera, i medici hanno elevato la gravita a codice rosso al triage.

Poco dopo l’una di questa mattina, in via Giordano Bruno, un motocilo con a bordo 2 persone ha urtato un’autovettura in sosta. Conducente e passeggera del motociclo sono stati trasportati in codice rosso presso l’ospedale San Martino, codice confermato al triage del pronto soccorso. Nessuno dei due è in pericolo di vita.

In tutti i casi, oltre ai soccorsi e alle pattuglie di zona della Polizia locale, sono intervenuti gli specialisti del nucleo Infortunistica del reparto Pronto intervento per i rilievi e per ricostruire le cause e la dinamica degli incidenti.

