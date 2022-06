Cassa acustica in un carrello nella movida sequestrata dalla Polizia locale. Sanzionato il proprietario

È successo poco dopo la mezzanotte in piazza Ferretto dove la pattuglia del Nucleo Centro Storico dell’Unità operativa Centro della Polizia locale ha visto passare un gruppo di giovani che diffondevano musica a tutto volume

Gli agenti, che erano in presidio in via Giustiniani, hanno fermato il gruppo, piuttosto numeroso, chiedendo l’ausilio dei colleghi del nucleo e delle pattuglie serali e notturne.

Identificato il proprietario, lo hanno sanzionato per il regolamento di polizia urbana del Comune e hanno sequestrato la cassa acustica.

Il problema dei ragazzi che circolano con proprie casse acustiche nella movida è uno di quelli che portano allo scadimento della vivibilità nell’area della vita notturna della città vecchia. La musica ad alto volume quasi mai proviene dai locali e molto più spesso viene diffusa dai dispositivi wireless che i giovani si portano appresso, spesso con birre e superalcolici non acquistati in zona la sera, ma comprati di giorno o fuori dalla zona (nei quartieri dove ci sono supermercati aperti fino a tardi) prima di scendere nella movida. Questo permette loro di abbattere i costi usufruendo dei prezzi “da supermercato” e di bere molto di più.

Mi piace: Mi piace Caricamento...