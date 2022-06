Maxi code su tutte le autostrade fino a 7 km in direzione di Genova e delle località balneari della Liguria

Rispettati i pronostici di Aspi che ieri aveva diramato un prospetto dei possibili problemi di viabilità per iper afflusso dalle regioni del nord verso la nostra, nonostante lo smantellamento della gran parte dei cantieri. La situazione alle 10:55

A7: coda tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone per traffico intenso. Coda tra Busalla e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso

A10: coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. Coda di 7 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Varazze per lavori

A12: coda tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Recco per traffico intenso.

A26: coda tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso. Coda di 2 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per lavori. Coda di 5 km tra Ovada e Masone per Riduzione di carreggiata.

