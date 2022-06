Apre sabato il “Liguria Pride Village” ai Giardini Luzzati. Tutto il programma

Gli organizzatori (Coordinamento Liguria Rainbow, Cooperativa Sociale Il Ce.Sto, Giardini Luzzati, GoodMorning Genova): «Un Village aperto, che come ogni anno non può farci rinunciare a quella socialità che ci permette di vivere le nostre vite con orgoglio. Uno spazio inclusivo, dove le differenze sono quella “normalità” che non si crea arrotondando per difetto. Giochi, musica, talk e incontri, un calendario di eventi costruito per vivere “fuori dagli armadi”, dove le soggettività possono esprimersi con gioia e condivisione»

Iniziativa in collaborazione con Infantia Società Cooperativa Sociale, ANLAIDS, Book Morning – Libreria degli Indipendenti, Trattoria dell’Acciughetta.

«Nove giorni pieni di eventi all’insegna dell’urlo #SiamoFuori, per occupare con i nostri corpi lo spazio pubblico nel nome dei diritti per tutte, tutti e tutt* – dicono gli organizzatori – Un Village aperto, che come ogni anno non può farci rinunciare a quella socialità che ci permette di vivere le nostre vite con orgoglio.

Uno spazio inclusivo, dove le differenze sono quella “normalità” che non si crea arrotondando per difetto.

Giochi, musica, talk e incontri, un calendario di eventi costruito per vivere “fuori dagli armadi”, dove le soggettività possono esprimersi con gioia e condivisione»

Alcuni eventi sono su prenotazione ma la maggior parte è ad accesso libero fino a esaurimento posti.

Per tutti gli aggiornamenti segui le pagine dei Giardini Luzzati e del Coordinamento Liguria Rainbow:

https://www.facebook.com/GiardiniLuzzati/

https://www.facebook.com/CoordinamentoLiguriaRainbow

Mi piace: Mi piace Caricamento...