Sabato 4 giugno, dalle 9 alle 12, “Una colazione sull’erba” a Villa Spinola Dufour di Levante

Grazie al Gruppo Storico Sestrese, si potrà rivivere la magia dei quadri degli Impressionisti. Visita gratuita organizzata da Ascovil

Potrà partecipare al massimo una ventina di persone per ciascuna visita. Tutti dovranno essere dotati di mascherina. Le visite partiranno alle ore 9 – 9:30 – 10 – 10:30 – 11 – 11:30. Prenotazione telefonica al numero 340.6704253 o via email a ascovilgenova@gmail.com – Attendere conferma della prenotazione Ingresso: Via Dufour 52R – Ge-Cornigliano

La Villa è Villa Spinola Dufour di Levante è appartenuta agli Spinola fino al 1853, quando Vincenzo vendette ai Dufour, una famiglia di imprenditori borghesi arrivati dalla Francia, dopo la Rivoluzione Francese a seguito del futuro Carlo X.

«Abbiamo deciso, sia per il caldo dei giorni scorsi sia per quello che arriverà, di catapultare la villa nell’Ottocento – spiegano ad Ascovil -. In quel periodo, nobili e borghesi trascorrevano momenti di convivialità all’aperto, nei luoghi più freschi. Oltre alla visita della Villa, sarà possibile ammirare il Gruppo Storico Sestrese che sarà radunato intorno alla peschiera del giardino e riprodurrà una tipica colazione sull’erba, tema di diversi quadri impressionisti. E con l’occasione il gruppo ricreerà i cibi del picnic, i giochi, i costumi. Verrà data spiegazione di come si è evoluto il picnic nei secoli».

La villa ha un bellissimo giardino con la peschiera e i visitatori verranno introdotti passando prima da un vecchio filare con i ciliegi e poi per il sentiero della peschiera per ammirare questo quadro vivente.

