Serpente in giardino: anziana si chiude in casa col cagnolino e chiama i soccorsi

È successo a Quarto dove è intervenuta la guardia zoofila Gian Lorenzo Termanini. La donna ha raccontato di aver visto il serpente “soffiare”

«La signora anziana non voleva più andare nel giardinetto annesso all’alloggio e neppure liberare il cagnolino e si era chiusa in casa – racconta Termanini -. Il cagnolino appunto aveva dato l’allarme e la signora, visto il serpente soffiare minaccioso, aveva chiuso la porta finestra» per poi chiedere l’intervento.

«In questi casi, trattandosi di persona anziana – spiega la guardia zoofila Enpa – ci si deve quantomeno recare sul posto per valutare la situazione e rassicurare la richiedente. Ho spostato tutti gli oggetti che si trovavano nel giardino, ma del serpente non ho trovato alcuna traccia».

Probabilmente il serpente era più spaventato della donna ed è scappato. «La signora si è un po’ tranquillizzata – conclude Termanini -. Le ho detto di liberare il cagnolino che abbaiava chiuso in una stanza. Si è dimostrato un ottimo allarme antiserpente!».

Lo scorso 4 maggio, una donna ha trovato anche lei un serpente, in quel caso sul balcone, e in quell’occasione era intervenuta la Polizia locale, appurando che si trattava di un innocuo biacco.

[In copertina: foto d’archivio]

