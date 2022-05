Cade in mare e rischia di annegare, ventisettenne in codice rosso al San Martino

È successo ieri pomeriggio davanti al depuratore di Quinto. Il giovane è stato soccorso dal 118, rianimato a riva, intubato e, quindi, trasportato al San Martino in codice rosso

Sul posto, oltre all’ambulanza e all’auto medica inviate dal 118 quando è stato dato l’allarme, anche i Vigili del fuoco. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Certo è che le condizioni del mare, ieri, non erano tali da mettere in difficoltà chi si tuffasse per una nuotata. Forse il giovane è caduto in mare per un malore e probabilmente non sa nuotare. Certamente, il 27enne ha ingurgitato molta acqua di mare. Le sue condizioni sono gravi.

