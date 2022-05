Moby Drea, blackout in navigazione da Olbia a Genova, panico per 558 passeggeri

È successo nella notte tra sabato e domenica. La causa darebbe l’inquinamento del carburante con acqua. È stato spento il generatore principale ed è stato attivato quello di rispetto, ma la ripartenza è avvenuta solo dopo 3 ore e mezza

Come racconta il quotidiano dell’isola, “La Nuova Sardegna“, il traghetto di sarebbe fermato al largo di Aleria, di fronte alla costa occidentale della Corsica dall’1 di notte alle 4:30. Quindi è ripartito a bassa velocità per raggiungere il porto di Genova a mezzogiorno e ripartire per Olbia alle 20 di ieri sera.

Panico, nel corso del blackout, tra i passeggeri che si sono trovati, a nave ferma, senza luce e con l’aerazione spenta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...