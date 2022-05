Meteo Arpal: nuvolosità diffusa in parziale diradamenti e piovaschi sui rilievi

Previsione per giovedì 12 maggio 2022

L’insistenza di un flusso umido da Sud-Est favorisce nuvolosità diffusa su Centro-Ponente in parziale diradamento nelle ore centrali, non si escludono locali piovaschi a ridosso dei rilievi; altrove schiarite alternate a velature a tratti estese

Temperature: in aumento le minime, in calo le massime. A genova tra 17 e 21 gradi.

Umidità: su valori alti

Venti: deboli o moderati in rotazione ciclonica, rinforzi meridionali sui rilievi

Mare: mosso su Centro-Levante in calo la sera, tra poco mosso e mosso a Ponente

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna.

Previsione per venerdì 13 maggio 2022

Residui addensamenti di nubi basse su Centro-Ponente in diradamento nel corso della giornata; per il resto in prevalenza soleggiato seppur con passaggi di velature anche estese e consistenti

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve aumento

Umidità: su valori medio-alti

Venti: deboli o moderati in rotazione ciclonica, rinforzi meridionali sui rilievi

Mare: tra poco mosso e mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

