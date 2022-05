Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno chiesto la chiusura per ragioni di sicurezza, e la Polizia locale. Chiusura dalle 10:25 alle 11:00. Ripercussioni su tutto l’asse viario della Valbisagno

A causa di una perdita di gas, traffico in tilt in Valbisagno. Sul posto ci sono i vigili del fuoco per individuare la perdita e la Polizia locale per tentare di contenere i disagi.

Interverranno anche i tecnici di Ireti per la riparazione.

Articolo in aggiornamento

Foto di repertorio

