Tenta furto da oltre mille euro da MediaWorld, arrestata dalla Polizia

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato una 25enne per tentato furto aggravato.

La donna ieri pomeriggio è stata vista all’interno di “MediaWorld” prelevare qualcosa da dietro un grosso televisore e occultarlo nella sua borsetta per poi tentare di passare dall’ “uscita senza acquisti”.

Fermata da personale della vigilanza è stata poi affidata agli agenti dell’U.P.G. intervenuti che hanno trovato nella sua borsa una confezione antifurto contenente un iPhone 13, un carica batterie e una custodia per telefoni, il tutto per un valore di 1.153 euro. La borsetta della donna è stata sequestrata poiché foderata con materiale schermate utilizzato per inibire gli allarmi antitaccheggio.

Questa mattina la direttissima.

