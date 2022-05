“Primavera in Casana” con il busker Rodolfo Bignardi e i “salottini dell’accoglienza” a cura del Civ

Appuntamento sabato prossimo dalle 12 alle 20 tra vico del Fieno e vico dei Garibaldi

Un invito a rallentare i ritmi e a conoscere più da vicino il piccolo mondo di uno degli angoli più suggestivi del centro storico di Genova: è il senso dell’iniziativa “Primavera in Casana” che il Civ Casana organizza sabato 7 maggio.

In vico del Fieno e vico dei Garibaldi saranno allestiti dei veri e propri “salottini dell’accoglienza” con tavolini rivestiti di tovaglie damascate, poltrone e piante, dove tutti quanti potranno toccare con mano gli articoli di pregio dei commercianti e le creazioni originali degli artigiani della via.

Nel corso del pomeriggio, inoltre, avrà luogo il concerto itinerante del “busker” Rodolfo Bignardi, amatissimo dai genovesi dei caruggi per le performance artistiche: l’accompagnamento musicale comincerà alle ore 16 da vico del Fieno, per poi spostarsi in vico dei Garibaldi.

Per l’occasione, l’arredo urbano della Casana sarà impreziosito dalle farfalle colorate appese lungo le strade dalla Luminarie Guagliata, come simbolo di serenità e pace.

La partecipazione a “Primavera in Casana” è gratuita e aperta a tutti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...