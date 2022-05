Piazza Tommaseo: esplode un tubo dell’acqua. Piazza allagata. Fango in una pizzeria

La grossa perdita è avvenuta questa sera. Sul posto i Vigili del fuoco in attesa dei tecnici della rete idrica. Il consigliere del Municipio Medio Levante Luca Rinaldi sul posto: «Danno importante: sollevato l’asfalto»

Foto di Carlo Besana

L’acqua, come testimonia Rinaldi, esce copiosa dalla perdita a seguito della rottura di un grosso tubo che ha sollevato l’asfalto, rompendolo. Sul posto c’è anche la Polizia locale.

Secondo la testimonianza di Rinaldi, al momento non ci sarebbero negozi allagati, ma l’acqua continua a uscire in grande quantità.

Sono arrivati i tecnici di Ireti che dovranno individuare e riparare la rottura chiudendo a monte l’erogazione. Possibili disagi per i residenti dei condomini della zona.

«Al momento è chiusa l’acqua in via Montevideo e corso Gastaldi, ma in corso Gastaldi dovrebbe tornare a breve» spiega Rinaldi, che ha parlato con i tecnici».

Aggiornamento: alla fine acqua e fango sono entrati nella pizzeria Pizzapoint

(Foto di Carlo Besana)

