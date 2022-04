Il 7 e 8 maggio a Villa Serra di Comago la quarta edizione dell’Abracadabra Festival

Torna anche questa primavera, il 7 e l’8 maggio, nella stupenda cornice che è il Parco di Villa Serra di Comago di Sant’Olcese (Genova), la quarta edizione dell’Abracadabra Festival, ovvero il village del magico, del fantasy, del bizzarro e dell’insolito”

Abracadabra Festival, è il nome di questa iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, organizzata dalla vulcanica, è il caso di dirlo, Società High Voltage Sport 2 in collaborazione con il Circolo Culturale Fondazione Amon, Mistica Festival, Malastrana Eventi e Giocaluccoli, che propone per la quinta volta in Italia, un Village del Magico, del Fantasy, dello Storico, del Bizzarro, del musicale e dell’Insolito.

In questo spazio meraviglioso che è Villa Serra, si potrà volare sulle ali della fantasia, in una domenica tutta speciale, all’insegna del divertimento che si ammanta di mistero, spaziando attraverso le seguenti aree e i seguenti temi:

– Spazio Bimbi: Giochi, competizioni ludiche e tanto altro ispirato al mondo della fantasia, in particolare a quello del Maghetto più famoso del mondo

– Antica Arte della Divinazione: in angoli appropriati, resi caratteristici con particolari scenografie, Astrologi e Chiromanti tipicamente vestiti, intratterranno i presenti con l’antica arte della divinazione

– Folclore Oriente: con sfilate di Kimono Giapponesi e Rappresentazioni di Arti Marziali.

– Folclore Storico e Medievale: Spaccato di vita medievale con figuranti storici, duelli all’arma bianca, lotta con i bastoni e tiro con la balestra. Danze rinascimentali e medievali. Mercato storico popolare. Teatro storico popolare e un intero accampamento medioevale con tornei.

– Spazio Danza: Momento di danza con esibizioni curate dall’Associzione Liberamente e stage per il pubblico grazie alle numerose compagnie di danza genovesi: danze di folclore popolare, orientali, tribal e contemporaneo

– Spazio Illusionismo: maghi, illusionisti e prestigiatori vi stupiranno con la loro arte e con i loro eccezionali esperimenti, grazie al coordinamento di Giocaluccoli e Lanterna Magica

– Spazio Musica: Sia sul palco centrale che in angoli dedicati concerti e musiche a tema Celtico

– Mostre tematiche: Esposizione di opere pittoriche di importanti artisti genovesi relative ai tarocchi e al mondo magico in genere

– Conferenze e incontri: presentazioni di libri e incontri legati al mistero, al fantasy, alle discipline di frontiera affrontate da esperti, a cura di Mistica Festival

– Sfilate di Moda: sfilate con abiti a tema e quinta edizione di Miss Abracadabra

Inoltre, la manifestazione Abracadabra Festival, prevede un parco giochi per i più piccini, stand gastronomici con specialità tipiche liguri e delle regioni limitrofe, Mercatino Magico con bancarelle tematiche e curiosità.

E…. dulcis in fundo, con prenotazione obbligatoria, chi vorra potrà partecipare ai tour interattivi ispirati alla saga di Harry Potter che si terranno all’interno dell’Abracadabra Festival. Sono una vera e propria Scuola di Magia, dove i bambini e le bambine possono cimentarsi con le arti magiche… organizzati da Malastrana Eventi

Dei tour a tappe nel mondo Magico con allestimenti che richiamano le ambientazioni di Hogwarts, dove i bambini potranno preparare Pozioni, imparare a lanciare Incantesimi, apprendere i rudimenti del Quidditch, riconoscere le piante magiche durante la lezione di Erbologia, e molto altro.

Alla fine del percorso, se hanno appreso al meglio le arti magiche, vengono indirizzati dal Cappello Parlante in una delle Casate di Hogwarts!

I Tour Interattivi durano circa un’ora: partono ad intervalli regolari e sono aperti a gruppi di massimo 20 persone per ogni Tour. Essendo a numero chiuso è fortemente consigliata la prenotazione.

E’ possibile scegliere tra due percorsi distinti o partecipare ad entrambi a prezzo scontato. Il tour è pensato per un pubblico di bambini (elementari e medie in particolar modo) ma per i genitori che lo desiderano, è vogliono tornare un po’ bambini è possibile partecipare insieme ai propri figli.

Il biglietto del tour, comprensivo dell’accesso in villa, e di € 15,00 e si può prenotare sui siti di Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-scuola-di-magia-tour-interattivo-ispirato-alla-saga-di-harry-potter-274153800397 e https://www.eventbrite.it/e/biglietti-scuola-di-magia-tour-hermione-ispirato-alla-saga-di-harry-potter-296644751437)

Il biglietto dà diritto ad accedere a tutti gli spazi del Parco della Villa, alle aree gioco e food e agli eventuali spettacoli ed esibizioni gratuite che si terranno durante l’Abracadabra Festival. Si può prenotare anche al numero 3293170615

Ingresso al pubblico i con biglietto alla Villa: Intero Euro 5,00 – Ridotto Euro 3,00 Bambini fino a 6 anni gratis (è escluso dal biglietto, l’evento “Harry potter” che ha un biglietto e un modalità separata di partecipazione).

L’evento perfetto per i piccoli fan di Harry Potter, Hermione e Albus Silente?

Il Tour Interattivo ispirato alla Saga di Harry Potter di Malastrana Eventi, che si terrà Sabato 7 e Domenica 8 Maggio 2022 nell’ambito dell’AbraCadabra Festival, nel Parco di Villa Serra di Comago di Sant’Olcese (GE).

Il Tour Interattivo è una vera e propria Scuola di Magia, dove i bambini e le bambine possono cimentarsi con le arti magiche… come hanno sempre sognato!

Proprio come dei provetti Harry Potter, i piccoli apprendisti e apprendiste vengono introdotti al Mondo Magico con Erbologia, Pozioni, Incantesimi e con le altre lezioni di Hogwarts divise in 4 tappe. Imparano così a preparare una pozione, lanciare un incantesimo con la bacchetta magica, leggere il futuro con le rune etc.

Inoltre è disponibile un servizio di bus navetta gratuito (fino ad esaurimento posti), grazie alla collaborazione con GenovaRent che, per agevolare gli spostamenti dei visitatori e snellire la viabilità nei pressi della manifestazione, metterà a disposizione da Genova Stazione di Bolzaneto a Villa Serra e ritorno

PARTECIPERANNO:

Nuovo Gruppo Folcloristico Città Di Genova, Gruppo Storico Sestrese ,

Gruppo Storico Culturale Sextum, Gruppo Storico San Giorgio, Corte Fieschi Casella, Cavalieri della Commenda, Associazione Culturale D & E Animation, Compagnia Shams, Libera Mente, Tribal Delight Gruppo Genovese Di Danza Tribal ATS, , GiocaLuccoli, Lanterna Magica, Malastrana Eventi,

