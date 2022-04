Ritrovata Lorena, la ragazza di 14 anni scomparsa da un mese

Lo annuncia sulla propria bacheca Facebook la trasmissione “Chi l’ha visto” (in onda su Rai3 ogni mercoledì) a cui la madre si era rivolta

«Ritrovata, sta bene, la ragazza scomparsa dalla provincia di Genova il 27 marzo. La 14enne è stata rintracciata nel capoluogo ligure. La mamma aveva lanciato per lei appelli a “Chi l’ha visto?”. Grazie a tutti» si legge sulla bacheca Facebook della trasmissione.

La ragazzina era scomparsa da Chiavari. La sua sparizione aveva generato viva apprensione anche alla luce della giovanissima età. La quattordicenne era stata a casa dei nonni e, una volta riaccompagnata nella cittadina di residenza, aveva fatto perdere le sue tracce. Non aveva con sé il cellulare. La giovane per quattro volte, in passato, si è allontanata volontariamente, arrivando in un caso fino in toscana, ma dopo un paio di giorni aveva fatto ritorno a casa.

