Lo spettacolo di immagini, musica e fuochi d’artificio rimandato al 6 maggio per maltempo

La Regione Liguria comunica che, a causa delle previsioni meteo stilate da Arpal per domani sera, quando si sarebbe dovuto tenere lo show in piazza De Ferrari, è stato tutto posticipato a venerdì 6 maggio, tra 2 settimane

A causa del maltempo è stato rimandato al 6 maggio alle ore 20.30 lo spettacolo multimediale di immagini, musica e fuochi d’artificio, organizzato da Regione Liguria in collaborazione con Comune di Genova e Teatro Carlo Felice inizialmente previsto per domani, sabato 23 aprile, in occasione della Festa della Bandiera di Genova e dell’inaugurazione di Euroflora.

