Caro gas ed energia, Patuanelli: «Presto nuove misure per contenere l’aumento dei prezzi»

Il ministro dell’Agricoltura lo ha annunciato in un messaggio in occasione dell’inaugurazione di Euroflora

Stefano Patuanelli ha annunciato che saranno ricercati «strumenti comuni e condivisi» facendo squadra con istituzioni nazionali ed europee» ma anche con «gli operatori della filiera agroindustriale»-

Il ministro ha assicurato che verranno rafforzati gli strumenti già lanciati col primo decreto ed in vigore.

Il ministro dell’Agricoltura, ribadendo il sostegno del Governo alla manifestazione genovese dedicata al comparto florovivaistico, ha sottolineato come il settore, che pure ha sofferto in misura maggiore di altri a causa della pandemia, abbia saputo mettere in campo capacità di reazione e di ripresa.

