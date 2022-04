Uno stormo di fenicotteri vola sopra l’aeroporto – IL VIDEO

È successo oggi alle 18:15 quando Cristina ha ripreso il volo e ha postato, poi, il video su youtube

«Il fenicottero è un migratore che nel suo lungo viaggio può arrivare a toccare diversi continenti, dall’Europa dove vive tutto l’anno all’Africa per arrivare fino in Asia. La migrazione del fenicottero spesso non è regolare, può capitare infatti che una colonia scompaia da un luogo per poi tornare a visitarlo solo diversi anni dopo – spiegano alla Lipu -. Il fenicottero è una specie molto longeva che non smette di sorprendere gli scienziati. Nel 2017 nella Riserva Saline di Priolo è stato avvistato un fenicottero inanellato nel 1979. Amelie, così è stata ribattezzata, era nata circa 40 anni fa in Francia e a partire dai suoi avvistamenti è stato possibile ricostruire il viaggio della sua lunga vita attraverso la Sardegna, la Tunisia e la Spagna».

In che periodo migrano i fenicotteri? La popolazione che vive in Francia, nella regione della Camargue, fa tappa in Italia nei mesi primaverili ed estivi, prima della migrazione che solitamente avviene con l’inizio dell’autunno e si protrae fino all’inizio dell’inverno.

Nella pagina Youtube di Cristina si trovano altri bellissimi filmati a tema Birdwatching. Protagonisti: aironi, un picchio rosso, piri piri e usignolo del Giappone.

