I profughi ucraini invitati al Circo Gravity: show gratuito per 600 ospiti

Tutte le persone in fuga dalla guerra saranno ospitate gratuitamente per assistere allo spettacolo del circo più prestigioso d’Italia che ha piantato le proprie tende nello storico piazzale Kennedy

Giovedì 7 aprile lo show gratuito per tutte le persone ucraine che scappano dalla guerra. Il Circo Gravity apre il tendone alle famiglie ucraine. Giovedì 7 aprile alle ore 17:30, tutte le persone in fuga dalla guerra saranno ospitate gratuitamente per assistere allo spettacolo del circo più prestigioso d’Italia che ha piantato le proprie tende nello storico piazzale Kennedy in zona Foce a Genova, accompagnati dal Cappellano della comunità Ucraina Padre Vitaliy Tarasenko.

Ed è proprio il Padre stesso ad esprimersi a riguardo: «Solo qui a Genova sono 2.000 le persone accolte; sarà l’evento più numeroso che abbia mai riunito la comunità ucraina di Genova. A nome di tutte le persone che potranno partecipare, ringraziamo il direttore artistico del circo Larry Rossante per aver voluto donare due ore di svago all’insegna della gioia, del sorriso, della meraviglia e della bellezza».

Per partecipare è necessario iscriversi presso la chiesa di Santo Stefano, che ospita la comunità ucraina. Gli ospiti avranno accesso gratuito fino ad un massimo di 600 posti, mentre gli accompagnatori avranno diritto a biglietti ad un prezzo esclusivo ridotto di € 13. “Uniti insieme per la gioia”, è il motto del circo che da sempre unisce popoli ed etnie da tutti gli angoli del pianeta.

