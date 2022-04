Flash mob delle alunne e degli alunni dell’IC Molassana-Prato: le strade del quartiere si colorano di pace

Un messaggio di Pace universale importantissimo che i ragazzi e le ragazze delle scuole hanno voluto lanciare contro il conflitto che sta colpendo la popolazione ucraina e contro tutte le guerre nel mondo

Questa mattina, grazie al flash mob delle alunne e degli alunni dell’IC Molassana – Prato che ha avuto luogo in Piazza dell’Olmo, le strade del quartiere si sono tinte di arcobaleno.

Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno del Dirigente Scolastico Maria Teresa Vacatello e alla volontà delle insegnanti nel portare avanti questa importante iniziativa.



Il Municipio «ringrazia gli alunni e docenti dell’Istituto Comprensivo Molassana – Prato per aver reso possibile questa bellissima manifestazione – commenta il presidente del Municipio Media Valbisagno Roberto D’Avolio -. La scuola è un tassello essenziale della nostra società e questo evento si aggiunge alle tante iniziative a sostegno della pace e della solidarietà che il nostro Municipio ha messo in campo in queste settimane. La guerra è un abominio e chi scappa dai conflitti dev’essere accolto e sostenuto».

