Sono stati anche denunciati per danneggiamento visto che hanno forzato le porte delle case

In mattinata, a Rivarolo, la pattuglia della locale Stazione carabinieri deferiva in stato di libertà per il reato di tentata invasione di terreni ed edifici e danneggiamento in concorso, tre ventenni. I militari dell’Arma hanno constatato che i tre avevano forzavano le porte di due appartamenti al fine di occuparli abusivamente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...