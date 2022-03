Visite alla cittadella sotterranea di Campi e al Ponte Monumentale col Centro Studi Sotterranei

Facile e molto suggestiva la visita al bunker antiaereo, più impegnativa quella all’interno del Ponte. La prenotazione è obbligatoria. Ecco come fare

Gli esperti del Centro Studi Sotterranei accompagneranno i visitatori attraverso un tombino, un cunicolo tecnologico e poi ancora un pozzetto, calandoli in questo particolare mondo sotterraneo dove vi muoverete sull’estradosso dell’imponente arcata strutturale del ponte, tra contrafforti di pietra, archi pensili e grandi fornici ellittici che regalano suggestive prospettive architettoniche. Si arriverà infine nell’imponente salone dove si ergono ancora intatte (sotto la carreggiata stradale di Corso Andrea Podestà), per 20 metri in altezza, le Mura della 6ª Cinta fortificata della città di Genova voluta da Andrea Doria nel 1536.

La visita è da considerarsi di “medio” impegno fisico, e pertanto è vivamente sconsigliata a: persone con problemi alle articolazioni (gambe e braccia); soggetti con girovita superiore a 185 cm (si deve attraversare un breve pozzetto di circa 70 cm di diametro); a quanti soffrono di claustrofobia.



MODALITÀ DI VISITA

Data: domenica 3 aprile 2022

Obbligatorio: Green Pass Rafforzato (salvo diverse disposizioni governative nel frattempo); indossare mascherina Ffp2; modulo manleva compilato e firmato da presentare in sede di visita (sarà inviato via e-mail dal Centro Studi Sotterranei)

Orari turni di visita:

Mattina: ore 9:30 – ore 11:00

Pomeriggio: ore 14:00 – ore 15:30 – ore 16:15

Presentarsi 20 minuti prima dell’inizio del turno prenotato

Massimo visitatori per turno: n. 15

Durata visita: indicativamente 75 minuti

Contributo: 20,00 € (gratis dai 12 ai 14 anni non compiuti, con un solo ingresso per turno); 18,00 € per chi è già socio 2022

Prenotazione obbligatoria: chiamare Marina Barbieri al numero 3517800497 – dalle 9.30 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 19:30 dei giorni feriali (NO Sms – No WhatsApp)

Abbigliamento: consigliati indumenti comodi con possibilità di sporcarsi e scarpe da trekking o similari

Luogo incontro: ingresso Ascensore Monumentale/Podestà (AMT) in corso Andrea Podestà che collega via XX Settembre con Corso Andrea Podestà all’altezza del civico 5.

Parcheggio: il parcheggio in zona è gratuito, essendo domenica. Il CSS fornisce caschi speleo con frontale a luci led, guanti in lattice e cuffie sotto-casco monouso. La visita sarà effettuata anche in caso di pioggia. La visita è annullata in caso di allerta rossa.

Sabato 2 aprile, invece, gli esperti del Centro Studi Sotterranei vi guideranno in quello che è diventato un classico della “Genova underground”: il suggestivo ricovero anni ’40, ricavato dentro la collina di Coronata.

Visitare questo sotterraneo è una sorta di viaggio esperienziale nella storia perché nelle sue grandi gallerie ipogee il tempo sembra si sia cristallizzato a quei terribili giorni di guerra.

La visita è da considerarsi “facile” e quindi accessibile a tutte le persone.



MODALITÁ DI VISITA

Data: sabato 2 aprile 2022

Obbligatorio: Green Pass Rafforzato (salvo diverse disposizioni governative nel frattempo); indossare mascherina Ffp2; modulo manleva compilato e firmato (sarà inviato via e-mail dal Centro Studi Sotterranei)

Orari turni di visita del 29/01/2022:

Mattina: ore 10:15 – ore 11:15

Pomeriggio: ore 14:30 – ore 15:30 – ore 16:30

Presentarsi 20 minuti prime dell’inizio del turno prenotato

Massimo visitatori per turno: n. 20

Durata visita: indicativamente 75 minuti

Contributo: 15,00 € (gratis dai 12 ai 14 anni non compiuti, con un solo ingresso per turno); 13,00 € per chi è già socio 2022

Luogo incontro: dalla Villa Imperiale Casanova, Corso Perrone 20 (dal Bar/Caffetteria Massa sito in Corso Perrone 68r, prendere la rampa che conduce alla piastra sopra il tunnel di C.so Perrone). Parcheggiare l’auto in Corso Perrone e percorrere a piedi la breve rampa.

Prenotazione obbligatoria: chiamare la responsabile visite Marina Barbieri dalle 9.00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 19:30 dei giorni feriali, al numero 3517800497. Il CSS fornisce caschi speleo con frontale a luci led e cuffie sotto-casco monouso. Indossare scarpe da trekking o similari, o stivali in gomma per la presenza di pozzanghere e fango.La visita sarà effettuata anche in caso di pioggia. La visita è annullata in caso di allerta rossa.

