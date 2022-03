Ilaria Alzona il nuovo presidente di Convention Bureau Genova

Succede a Carla Sibilla che resta nel consiglio di amministrazione. Entra per la prima volta un rappresentante della Camera di Commercio: Alessandro Cavo. Altro nuovo ingresso è quello di Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico di Genova S.p.A. Tutti i nomi dei componenti del consiglio

Ilaria Alzona eletta all’unanimità.

Riconfermati nel nuovo Consiglio di Amministrazione:

Ilaria Alzona, titolare di Gemi Piccoli e Grandi Eventi, componente del Consiglio Direttivo Sezione Turismo, Cultura e Comunicazione di Confindustria Genova e Vice Presidente del Gruppo Piccola Industria, Renzo Balbi, titolare di Genovarent e componente del Consiglio Direttivo Sezione Turismo, Cultura e Comunicazione di Confindustria Genova, Serena Bertolucci, Direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e componente del Consiglio Direttivo Sezione Turismo, Cultura e Comunicazione di Confindustria Genova, Michele Cerruti, CEO Gastaldi Holding S.p.A., Nur El Gawohary, responsabile comunicazione Aeroporto di Genova S.p.A., Gianluca Faziola, titolare del Best Western Metropoli Hotel e Presidente Federalberghi Genova, Giovanni Ferrando, Direttore del Bristol Palace Hotel, Gabriele Fortunato General Manager Grand Hotel Savoia & Hotel Continental Genova e componente del Consiglio Direttivo Sezione Turismo, Cultura e Comunicazione di Confindustria Genova, Valter Mariani titolare del Best Western Hotel Moderno Verdi e componente del Consiglio Direttivo Sezione Turismo, Cultura e Comunicazione di Confindustria Genova, Massimo Noceti, socio dell’agenzia di organizzazione congressuale Symposia Congressi, oltre naturalmente alla past President, Carla Sibilla, Amministratore delegato di C-way, il Tour Operator di Costa Edutainment S.p.A. e componente del Consiglio Direttivo Sezione Turismo, Cultura e Comunicazione di Confindustria Genova.

Due importanti nuovi ingressi: Alessandro Cavo, rappresentante della Camera di Commercio di Genova, consigliere camerale e Presidente di WTC Genoa, Mauro Ferrando, Presidente di Porto Antico di Genova S.p.A.



«Il nostro è un Consorzio formato da un gruppo di quaranta soci imprenditori che rappresenta l’eccellenza delle strutture ricettive e congressuali locali e le maggiori competenze del settore turistico ed è uno dei soggetti privati maggiormente operativi in città. L’ingresso del rappresentante di Camera di Commercio è un importante segnale di attenzione delle Istituzioni locali nei confronti del Convention Bureau e sarà compito del nuovo Consiglio di Amministrazione – afferma la neo presidente Alzona – impegnarsi per condurre un colloquio tra pubblico e privato sempre più costruttivo, con l’obiettivo di valorizzare al massimo nel mercato nazionale ed estero, le potenzialità turistico congressuali della nostra destinazione. Inoltre, è sempre più attiva la collaborazione con il Comune di Genova, grazie alla sinergia instauratasi con gli assessorati di nostro riferimento, nell’organizzazione dei più importanti eventi che si sono svolti e si svolgono nella nostra città».

La Meeting Industry da sempre costituisce un elemento di forte impatto per il territorio genovese, rappresenta un grande business e ha un ruolo importante nel sistema economico locale, promuovendo investimenti, commercio, comunicazioni e tecnologia. Il settore congressuale supporta il turismo in generale, in quanto il congressista viaggia anche in periodi di bassa stagione e, se apprezza una destinazione, ritorna.

Con la nuova presidenza e il nuovo C. d’A., il Convention Bureau Genova si pone come obiettivo di contribuire sempre di più al rafforzamento del settore congressuale anche a livello nazionale, grazie al networking instaurato con gli altri CB, che permetterà un dialogo sempre più efficace con le istituzioni governative.

CONVENTION BUREAU GENOVA

Dal 1998 Convention Bureau Genova promuove il turismo congressuale e d’affari nel capoluogo ligure, con il sostegno delle istituzioni locali e si occupa, attraverso i propri Soci, del supporto logistico di tutti i servizi legati allo svolgimento dei congressi e degli eventi.

Il consorzio è costituito da quaranta aziende che operano nel settore della meeting industry: tra gli altri, il centro congressi dei Magazzini del Cotone, l’Acquario di Genova, la Fiera di Genova, Palazzo Ducale, location storiche e venues, alberghi 5, 4 e 3 stelle, PCO, società di catering, di trasporti e di editoria e fornitori di servizi tecnici.

