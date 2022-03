Conservazione e valorizzazione delle edicole votive, un convegno alla facoltà di Architettura

Venerdì 11 marzo alle 9, nella Sala Benvenuto della Facoltà di Architettura, in stradone S. Agostino, si svolgerà il convegno “Conservazione e valorizzazione delle edicole votive: il centro storico di Genova”. partecipazione in presenza con obbligo di green pass e mascherina oppure online su piattaforma Microsoft Teams

La giornata si aprirà con l’introduzione di:

Niccolò Casiddu, direttore Dipartimento Architettura e Design – Università di Genova

Pasquale Criscuolo, direttore generale – Comune di Genova

Oriano Pianezza, ufficio Sponsorizzazioni – Comune di Genova

Cristina Bartolini, direttore Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Maria Grazia Di Natale, vice-coordinatore dell’ufficio Beni Culturali – Arcidiocesi di Genova

Si prosegue con i seguenti interventi:

Rita Vecchiattini, Dipartimento Architettura e Design – Università di Genova – Conservazione e valorizzazione delle edicole votive del centro storico, dal progetto alla realizzazione

Lauro Magnani, Dipartimento di Italianistica, Archivistica, Antichistica, Arti e Spettacolo – Università di Genova – Culti e immagini mariane a Genova tra XVI e XVIII secolo: la continuità di una presenza

Roberto Santamaria, Università di Ginevra – La devozione scolpita: le edicole votive nel quadro della scultura genovese tra Sei e Settecento

Mario Casaburo, Società Italiana di Storia della Critica d’Arte – «I pittori se ne servono a lavorarvi su le pitture a olio, perché elle vi si conservano su molto più lungamente che nelle altre cose». Tecniche artistiche e aspetti conservativi dei dipinti su ardesia tra XVI e XVII secolo (collegamento online)

Luca Dolmetta, direzione Rigenerazione urbana – Urban Center e Centro Storico – Comune di Genova – Rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio culturale diffuso

Carla Arcolao, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – La tutela della città storica: dai monumenti ai beni culturali diffusi

Massimo Bartoletti e Angelita Mairani, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Il restauro delle edicole nel centro storico di Genova: criteri, materiali e metodologie di intervento

Adelmo Taddei, conservatore del Museo di Sant’Agostino – Madonnine senza edicola al Museo di Sant’Agostino

Sandra Torre, direttore Attività e Marketing del Turismo – Comune di Genova – chiusura lavori.

Alle 15, nell’area archeologica dei Giardini Luzzati, presentazione dei restauri eseguiti e visita a due edicole restaurate con:

Ferdinando Bonora, associazione il Ce.Sto – L’Area Archeologica

Rita Vecchiattini – Dipartimento Architettura e Design – Università di Genova – Conservazione e valorizzazione delle edicole votive del centro storico, i restauri

Cristina Giusso – Comune di Genova – Dal patrimonio informativo all’intervento di restauro

Emilia Bruzzo: Restauro dell’edicola in piazza dei Truogoli di Santa Brigida

Maria Luisa Carlini, Restauro dell’edicola in via di Scurreria la Vecchia

Axel Nielsen, Restauro dell’edicola in via del Molo

Francesca Saitta, Restauro dell’edicola in via di Canneto il lungo

L’evento vale 1 CFU per gli studenti del corso di laurea in Architettura. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione per la richiesta di CFP presso l’Ordine degli Architetti di Genova.

Prenotazione in presenza: edicolevotive.genova@gmail.com

Partecipazione online su piattaforma Microsoft Teams

Obbligo di green pass e mascherina.

