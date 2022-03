Peste suina, salgono a 56 i capi infetti. Dopo diversi giorni un nuovo positivo in Liguria

Nei giorni scorsi i positivi si erano registrati solo in Piemonte, oggi è stato ufficializzato dall’Istituto Zooprofilattico una nuova carcassa a Rossiglione dove in passato erano stati registrati altri 4 casi

I positivi sono 56, due in più rispetto all’aggiornamento precedente: 32 per ritrovamenti in Piemonte, 24 per ritrovamenti in Liguria.

Le nuova positività sono state riscontrata – sempre nella zona “infetta” – una in Piemonte a Voltaggio (altri tre casi in precedenza) nell’alessandrino, l’altra in Liguria a Rossiglione (altri quattro casi in precedenza) in provincia di Genova.

Qui di seguito le positività per Comune all’8 marzo 2022:

