Incidente in via 5 Maggio, anche stavolta si è trattato di investimento di pedone sulle strisce

Tre i feriti. Il più grave è l’investitore 73enne. Anche il pedone, un 22enne, in codice rosso, ma non in pericolo di vita. In codice giallo una ragazza soccorsa in rosso, poi derubricato in giallo: procedeva col suo scooter in direzione opposta e il suo mezzo è stato colpito da quello dell’anziano dopo la caduta. L’ennesimo gravissimo incidente che vede un pedone travolto sulle “zebre”

L’incidente è avvenuto alle 22:05 in via 5 Maggio, all’altezza della Sportiva Sturla e del Gaslini.

Un motociclo condotto da un uomo di 73 anni diretto a levante ha investito un ragazzo di anni 22 che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. A causa dell’urto, il motociclo è caduto a terra invadendo la corsia opposta e urtando un motociclo condotto da una ragazza di anni 22, diretta nel senso opposto che anche lei è caduta. La ragazza è stata trasportata in codice giallo al Galliera. Il pedone trasportato in codice rosso al San Martino, non è in pericolo di vita. L’uomo di 73 anni è stato rianimato a lungo sul posto dai soccorsi inviati dal 118 e quindi trasportato in codice rosso, in pericolo di vita, al San Martino. È il più grave.

La Polizia locale del turno serale è intervenuta per chiudere la strada per i soccorsi e per i rilievi del nucleo Infortunistica del reparto Pronto intervento. La PL ha richiesto ematochimici per i conducenti dei motocicli. I veicoli sono stati sequestrati

Mi piace: Mi piace Caricamento...