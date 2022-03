Genova e la Liguria di nuovo nella morsa delle code in autostrada, fino a 5 chilometri

Viabilità urbana della Valpolcevera in tilt perché le auto escono al casello di Bolzaneto per evitare la coda in A7. Rallentamenti anche per il servizio Amt perché i mezzi sono imprigionati nell’ingorgo

La situazione nelle autostrade attorno alla città

A7: coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

A10: coda di 3 km tra Arenzano e Celle Ligure per lavori, coda di 5 km tra Albisola e Varazze per lavori, coda di 3 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

A12: traffico rallentato tra Genova Nervi e Genova est per veicolo in avaria, coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso, coda di 2 km tra Recco e Chiavari per lavori.

A26: coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

