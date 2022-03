Cinquanta ucraini arrivati e accolti. Pioggia di donazioni dai genovesi alla comunità per il primo camion in partenza

Le accoglienze proseguono. Già 60 le offerte di ospitalità da parte dei cittadini di Genova. Monsignor Giacomo Martino (Migrantes – Curia): «Genova accoglie»

Don Giacomo, come tutti lo chiamano, dalla chiesa di Santo Stefano dove è in supporto a padre Vitaly Tarasenko, cappellano degli ucraini, fa sapere che proseguono le prime accoglienze.

«Il primo camion diretto in Ucraina – spiega – parte oggi alle 16. Sospendiamo la raccolta dei generi richiesti sino alla prossima spedizione». Ve ne daremo notizia.

La generosità dei genovesi si esprime sia con l’accoglienza sia con la donazione di generi di prima necessità, di medicinali, abbigliamento e alimentari.

