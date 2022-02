Due ore di sciopero dei metalmeccanici Fiom «contro la guerra e ogni imperialismo»

Domani, venerdì 25 febbraio, presidio in piazza Massena dalle 9

«Sul confine orientale dell’Europa le armi sono tornate protagoniste in un nuovo conflitto dagli esiti non prevedibili – recita una nota della Fiom -. Di fronte alla barbarie della guerra che nuovamente esplode, i metalmeccanici genovesi non possono e non vogliono rimanere muti e, così come ci insegna la tradizione internazionalista del movimento operaio internazionale, dichiarano per domani lo sciopero di 2 ore con presidio in piazza Massena. Contro tutte le guerre di tutti gli imperialismi, a difesa dei lavoratori di ogni paese»

