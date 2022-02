Divisi (anche) per la pace: tante manifestazioni diverse in piazze e tempi differenti

Alle 17:30 Cgil e Uil davanti alla Prefettura. Alle 18 a De Ferrari la manifestazione del centrosinistra che sostiene Dello Strologo, a Roma per incontri politici. Alle 20:30 Sant’Egidio a Caricamento. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Uil Genova dichiarano insieme un’ora di sciopero, ma Cisl manifesterà sabato aderendo a un presidio per la pace in largo Pertini mentre la Fiom Cgil, per domani, ha organizzato uno sciopero di due ore e un presidio in piazza Massena

Il Partito Democratico è sceso in piazza alle 18 riempendo con gli alleati piazza De Ferrari «per non restare indifferenti di fronte a ciò che succede in Ucraina. Perché la pace è l’unica soluzione». Hanno aderito Partito Democratico Genova, Partito Democratico Liguria, Gruppo PD Regione Liguria, Linea Condivisa, Lista Sansa, Demos, Partito Socialista Italiano, Articolo Uno e Sinistra Italiana, Giovani Democratici Genova, Sinistra Universitaria Genova.

«È drammatico apprendere quanto sta accadendo in Ucraina con l’attacco su Kiev a seguito dell’invasione russa di questa mattina recita una nota del candidato sindaco del centrosinistra Ariel dello Strologo -. Proprio questa sera a Genova ci sarà il presidio per la Pace organizzato dal Pd, al quale non potrò essere presente fisicamente essendo a Roma per gli incontri politici in programma, ma proverò sicuramente a partecipare da qui alle iniziative in programma».

La Camera del Lavoro ha aderito al presidio contro la Guerra convocato per oggi, alle 17:30 in Largo Lanfranco alle ore. La Cgil chiede un impegno collettivo alla comunità internazionale a

rilancio dell’azione diplomatica che ponga fine al conflitto in Ucraina: «Bisogna fermare subito l’escalation di violenza e tutelare la popolazione civile che come sempre accade in tutte le guerre è l’agnello sacrificale dei giochi di potere».

Allo stesso presidio la Uil della Liguria per condannare «l’aggressione militare russa sul territorio ucraino. Questa sera alle 17,30 la Uil Liguria sarà a Genova sotto la Prefettura per manifestare contro la guerra e per solidarizzare con lavoratrici, lavoratori e cittadini ucraini che stanno vivendo ore drammatiche e prospettive devastanti. “La speranza è che la rete diplomatica europea riesca a fermare l’escalation di violenza: per la difesa della pace e della democrazia» dichiara Mario Ghini, segretario generale del sindacato.

Sempre oggi, ma in piazza Caricamento, alle 20.30, la manifestazione di Sant’Egidio: «Di nuovo il fantasma della guerra torna ad affacciarsi in Europa – spiegano all’associazione -. Non si può accettare che nel nostro continente, già devastato nel corso del Novecento da due guerre mondiali, si possa ancora ricorrere allo strumento militare per risolvere problemi e contese. Ma non è ugualmente accettabile che la società civile resti indifferente di fronte a questa minaccia. È da troppo tempo che non si scende in piazza per la pace, lasciandola decidere solo nei palazzi. “La guerra è sempre una pazzia”, ha detto papa Francesco. Occorre mobilitarsi subito per respingere la follia e il rischio dell’aggressione armata ma scegliere con decisione la via del dialogo e della pace».

La Comunità di Sant’Egidio aveva fatto appello «a tutte le forze politiche, alle organizzazioni

sindacali e della società civile, ad unirsi a questa mobilitazione: un raduno senza

bandiere, con la sola appartenenza della pace, per chiedere che si continui a parlare e

a negoziare e non si ricorra alle armi».

Sciopero in porto proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Uil: « A seguito dell’inizio delle azioni militari in Ucraina avvenute tra la notte e le prime ore del mattino, viste le tragiche conseguenze che ogni conflitto porta inevitabilmente alla popolazione civile, vogliamo fortemente esprimere la nostra contrarietà alla guerra – si legge in una nota dei sindacati -. Per quanto sopra

esposto le organizzazioni sindacali dichiarano: 1 ora di sciopero alla fine di ogni turno del Porto di Genova per il giorno 25 febbraio 2022. A partire dal primo turno del 25 febbraio 2022 fino al quarto turno compreso».

Cisl Genova aderisce, invece, alla manifestazione di sabato 26 febbraio, in Largo Pertini, a partire dalle 16.30 per dire «No alla guerra: né in Ucraina, né altrove».

