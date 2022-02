Via Buozzi, minaccia col coltello coppia che non gli dà una sigaretta. Denunciato

L’indagine dei Carabinieri ha portato a individuare la sua identità. Con sé aveva ancora il coltello con una lama da 17 centimetri

Ieri pomeriggio, la pattuglia della stazione carabinieri di Genova San Teodoro e Scali, dopo una breve indagine scaturita dalla richiesta d’intervento da parte di una coppia di ragazzi, denunciava all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere e minaccia aggravata un giovane cittadino tunisino pregiudicato. L’uomo, mentre transitava in via B. Buozzi, in compagnia di due suoi connazionali, poi risultati estranei ai fatti, chiedeva una sigaretta alla coppia, che, al loro rifiuto, venivano minacciati con un coltello. Il giovane, dopo l’identificazione, perquisito è stato trovato in possesso di un coltello lungo 17 centimetri, poi sequestrato.

