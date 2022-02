Emergenza minori: a San Fruttuoso, ragazzini pestano un bambino in via Don Luigi Orione

Il video sta girando vorticosamente sui social e sulle messaggerie. Un ragazzino, quasi un bimbo, viene messo in mezzo da altri minori, solo un po’ più grandi di lui. In due lo picchiano a pugni e calci. Un terzo è presente, ma non partecipa, un quarto fa il video col cellulare. La vittima chiede aiuto, grida di smettere, ma il più grande lo butta a terra e continua a prenderlo a calci bestemmiando

Emergenza minori, a Genova si è passato il segno da un pezzo. L’ultima testimonianza del fatto che il livello di guardia si sia ampiamente superato è un video che sta vorticosamente circolando sui social e sulle messaggerie Whatsapp, Telegram e Messenger. Un ragazzino, poco più che un bimbo (avrà circa 11 o 12 anni), viene stretto contro un muretto da altri minori. Uno è poco più grande di lui, l’altro è più alto e magro. Un altro si vede appena e non partecipa al pestaggio, un quarto fa il video che sta circolando. Il più piccolo viene accerchiato e approcciato con metodi da baby gang. A un certo punto i due cominciano a prenderlo a calci e pugni. Il più grande lo butta a terra mentre lui chiede aiuto. Il tutto in via Don Luigi Orione, a due passi da corso Sardegna, sul lato della chiesa di Maria Santissima della Misericordia e Santa Fede, in pieno giorno.

Abbiamo oscurato un’ampia porzione del video perché nessuno sia riconoscibile: si tratta di minori. Ma abbiamo deciso di pubblicare per lanciare l’allarme, perché la situazione delle violenze ai minori in città si sta facendo drammatica. Si stanno moltiplicando le violenze, anche a scopo di rapina.

Mi piace: Mi piace Caricamento...