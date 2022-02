A26, chiuso il ramo di allacciamento con la A10 verso Genova per due settimane dalle 22 di venerdì alle 6 del lunedì

Di conseguenza, durante il periodo di chiusura, a chi proviene dalla A26 ed è diretto verso Genova si consiglia di percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole per raggiungere il capoluogo ligure attraverso la A7 Serravalle-Genova. In alternativa, sarà possibile proseguire fino alla A10 in direzione Savona e uscire alla stazione di Arenzano da cui rientrare in direzione del capoluogo ligure

Aspi: «Tale intervento è stato pianificato in questo periodo dell’anno in ragione dei volumi di traffico crescenti previsti nei prossimi mesi, al fine di non interferire nei giorni feriali con maggior traffico»

Nell’ambito del piano di ammodernamento e potenziamento della rete ligure avviato da Autostrade per l’Italia, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le istituzioni territoriali, sono stati pianificati interventi di manutenzione nella galleria “Madonna delle Grazie III” situata sul ramo di allacciamento che, dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, conduce sulla A10 Genova-Savona, verso il capoluogo ligure.

Il suddetto allacciamento sarà pertanto chiuso:

– dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di lunedì 21 febbraio e

– dalle 22:00 di venerdì 25 alle 6:00 di lunedì 28 febbraio.

In accordo con il MIMS e con le istituzioni locali, a partire dalle 00:00 di sabato 19 e fino alle 24:00 di domenica 27 febbraio, sarà attivata l’esenzione del pedaggio nel tratto della A10 compreso tra il bivio con la A26 e Arenzano, per i seguenti percorsi:

– con ingresso alla stazione di Masone e uscita ad Arenzano;

– con ingresso alla stazione di Arenzano e uscita alle stazioni di: Genova Pra’, Genova Pegli, Genova Aeroporto sulla A10 e Genova ovest sulla A7.

