I controlli del sabato sera, la PL pizzica 7 ubriachi alla guida. Altri 4 pizzicati venerdì a levante

Undici le patenti ritirate in totale. Sono state anche contestate altre 45 violazioni al Codice della Strada, di cui due per posteggio sugli stalli riservati alle persone disabili. Sanzionato anche un pedone in stato di ebbrezza manifesta

Proseguono i controlli della Polizia Locale a contrasto della guida in stato di ebbrezza. Sabato scorso, 12 febbraio, le verifiche degli agenti del Nucleo Polizia Stradale si sono concentrate in corso Aurelio Saffi e via delle Casaccie. 189 è il totale dei conducenti sottoposti al pre-test e 21 di questi, trovati positivi al test qualitativo, sono stati sottoposti a test etilometrico per verificare il tasso alcolemico.

7 guidatori hanno ricevuto la sanzione amministrativa con sospensione della patente per essersi messi al volante con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l;

1 guidatore ha ricevuto la suddetta sanzione aumentata in quanto neopatentato;

9 sono le patenti ritirate in tutto: alle 8 sospese per guida in stato di ebbrezza, si aggiunge la patente di guida ritirata ai fini della sospensione al conducente di un motociclo in possesso di patente B in luogo della prescritta patente A2. Per lui, anche una sanzione pecuniaria di 1021 euro.

Inoltre, sono state contestate altre 27 violazioni al Codice della Strada:

2 per parcheggio su stallo riservato a persone invalide senza averne diritto;

5 per omesse revisioni entro il termine prescritto;

1 per veicolo privo di copertura assicurativa con relativo sequestro del mezzo;

1 per guida senza lenti nonostante l’obbligo.

Persistono anche i controlli straordinari per guida in stato di ebbrezza da parte delle Unità Territoriali della Polizia Locale.

Venerdì 12 febbraio, le verifiche sono state effettuate dall’Unità Territoriale Levante e si sono concentrate in via Pozzo e via Fasce (quartiere Albaro) per poi spostarsi, nella seconda parte della serata/nottata, in via Barabino e piazza Palermo.

60 sono i veicoli controllati:

4 conducenti avevano tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l, il che prevede un’ammenda da 500 a 2000 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

A 3 di questi conducenti è stato contestato un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l. Per loro, oltre alla sospensione della patente, sono previsti un’ammenda da 800 a 3200 euro e l’arresto fino a 6 mesi;

1 conducente aveva tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, il che prevede un’ammenda da 1500 a 6000 euro, l’arresto da sei mesi a un anno e la sospensione della patente;

Nell’ambito dei controlli per la guida in stato di ebbrezza sono state contestate altre 18 violazioni al Codice della Strada:

1 per guida senza cinture di sicurezza;

2 per mancata limitazione dei rumori;

3 per veicolo non efficiente;

3 per mancato possesso dei documenti di circolazione e guida;

2 per velocità eccessiva;

1 per violazione della segnaletica stradale;

2 per assenza dei dispositivi di equipaggiamento;

1 per mancata effettuazione della revisione;

1 per manovra pericolosa.

A una persona (a piedi) è stato contestato anche lo stato di ubriachezza manifesta ai sensi del codice penale.

