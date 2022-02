Villa Pallavicini, sono fiorite le camelie. Visite guidate ogni sabato e domenica

«Le grandi opere d’arte e della natura nascono con il dono di poter affascinare la mente di coloro che sanno apprezzarle; dono che comporta il profondere bellezza ma anche ricevere sempre nuova energia dagli affascinati – spiega Silvana Ghigino, direttrice e curatrice del Parco di Villa Durazzo Pallavicini -. Il Parco Pallavicini è così: denso di un fascino magico oltre che di una evidente bellezza strutturale. Mi ha incantata tanto tempo fa e non ha più permesso che mi disinteressassi di lui e del suo peregrinare al di là del XIX secolo. E quando si è affascinati si è in trappola, si perde lucidità e non si hanno più limiti. Ma come fare a limitarsi quando inizia a fiorire un intero boschetto di camelie centenarie? Così, dopo mesi faticosi durante i quali abbiamo impiantato il primo nucleo del nuovo camelieto dedicato alle camelie invernali e realizzato il roseto di Rosa moschata che precede il camelieto storico e regalerà fioriture tutta la primavera e estate, gli ultimi due weekend di febbraio apriremo il parco».

Molti sono gli eventi previsti per questo febbraio. La settimana scorsa la speciale visita scenografica romantica del 13 febbraio ha visto un numero impressionante di prenotazioni, tanto che i responsabili del Parco hanno dovuto raddoppiarla.

Si prosegue poi il 19 e 20 febbraio e ancora il 26 e 27 febbraio con l’arrivo della fioritura delle camelie e le visite guidate al camelie storico.

La magnolia nudiflora, conosciuta ai più col nome popolare “tulipano giapponese”

«Il Parco vi regalerà i primi fiori della Camellia rubra simplex che campeggia sul Lago Grande, le camelie del Giardino di Flora, del camelieto storico e dell’esemplare pendulo di camelia Kujaku tsubaki, sito di fronte al coccodrillo – prosegue l’architetto Ghigino -. Non mancherà neppure la spettacolare fioritura delle Magnolia nudiflora che si trova tra la Pinara di Mezzo e il parco come a sancire una aderenza fisica e concettuale che dura da oltre 175 anni. Così come ogni anno il Parco Pallavicini inaugura la nuova stagione con fronde cariche di fiori che tra un mese regaleranno tappeti rossi e rosa sui quali potrete camminare senza timore. Nel frattempo inizieranno a fiorire anche i tulipani, le kerrie, le buddleje e le tante piantine da fiore del Giardino di Flora, del Parco dei Divertimenti e di tutte le scenografie del terzo atto dedicato alla natura mediterranea».

