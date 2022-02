Certosa, giovedì rubinetti a secco per lavori

Dalle 8 alle 17:30. Ecco in quali vie

Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di manutenzione programmata, il giorno

giovedì 17 febbraio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 17:30 sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova:

• Via Canepari (dal civ. 1 al civ. 59)

• Via Sergio Piombelli

• Passo Torbella (dal civ. 1 al civ. 1G)

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe.

Alla riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno, comunque, in breve tempo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

