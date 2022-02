Le condizioni meteorologiche nell’entroterra di Genova sono destinate a peggiorare a partire dalle 20

Coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori. In A26 nevischio tra Voltri e Masone (bivio A26/A10) e neve tra Masone e Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova.



In A7 pioggia Pioggia tra Busalla e Genova Sampierdarena, Neve tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia,

nevischio tra Ronco Scrivia e Busalla.







