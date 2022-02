Minore aggredito e pestato da baby gang a San Fruttuoso. La polizia arresta un quindicenne

La vittima si trovava ieri in piazza Solari quando è stato aggredita a scopo di rapina da una banda di ragazzini. I poliziotti arrivati in suo soccorso sono riusciti ad acciuffare uno dei violenti: ha solo 15 anni. Fa parte di una baby gang che da settimane è diventata il terrore dei ragazzi del quartiere

Il minorenne è stato accerchiato e aggredito con pugni al viso nel tentativo di rubargli il borsello. In difesa della vittima sono intervenuti alcuni passanti che hanno sventato la rapina. Nel frattempo è arrivata una volante del Commissariato San Fruttuoso. I poliziotti sono riusciti a raggiungere e acciuffare uno dei componenti della baby gang. Il minore fermato è stato riconosciuto dalla vittima: si tratta di un quindicenne di nazionalità romena. Il giovanissimo malvivente è stato arrestato e accompagnato al Centro di prima detenzione per minori di via Frugoni, a disposizione del Tribunale dei minori.

Ancora ricercati i complici. Costituirebbero una banda minorile che da qualche tempo sta destando forte allarme sociale per le ripetute aggressioni a coetanei.

In copertina: foto d’archivio

